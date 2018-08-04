С чего начнется новая сессия Верховной Рады: Парубий озвучил планы на осень

Осенью Верховная Рада во время своей девятой сессии рассмотрит проект Избирательного кодекса, обновление Центральной избирательной комиссии и имплементационные законопроекты к закону о национальной безопасности.

Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий, отметив, что эти законопроекты являются важными в год выборов, сообщает "Радио Свобода".

"В октябре останется год до парламентских выборов. До президентских еще меньше. Поэтому одним из первых законов важно будет упорядочить избирательное законодательство. Поэтому важным будет ЦИК, Избирательный кодекс", – сказал председатель Верховной Рады.

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Он добавил, что на новой сессии парламент должен рассмотреть законопроекты, которые имплементируют закон о национальной безопасности, в частности в части деятельности Службы безопасности Украины и разведки.

Напомним, 13 июля Верховная Рада закрыла свою восьмую сессию. Сейчас народные депутаты находятся на летних каникулах. Девятая сессия парламента начнется 4 сентября.