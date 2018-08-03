Известно, сколько депутатов отдыхает в санаториях Верховной Рады

В 2018 году только трое действующих народных депутатов Украины отдохнули в учреждениях, находящихся в сфере управления Верховной Рады Украины. В 2017 году нардепов было четверо.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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Аппарат ВР заявил, что сейчас в их сфере управления находятся такие учреждения: государственные предприятия "Пансионат матери и ребенка "Таврийские зори" и "Гостинично-оздоровительный комплекс "Залив", расположенные в городе Скадовск Херсонской области, а также базы отдыха "Конча-Заспа" и "Пуща-Водица" в Киеве.



В 2018 году в этих заведениях отдыхали вместе с семьями только три действующих народных депутата: Николай Люшняк и Игорь Артюшенко из "Блока Петра Порошенко" и Константин Матейченко из политической партии "Народный Фронт". Также в них отдохнули два народных депутата предыдущих созывов Тамара Прошкуратова и Ольга Гинзбург.