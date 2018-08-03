Відомо, скільки депутатів відпочиває у санаторіях Верховної Ради

У 2018 році лише троє чинних народних депутатів України відпочили в закладах, що перебувають в сфері управління Верховної Ради України. У 2017 році нардепів було четверо.

Про це інформує Комітет виборців України.

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Апарат ВР заявив, що наразі в їхній сфері управління перебувають такі заклади: державні підприємства "Пансіонат матері та дитини "Таврійські зорі" та "Готельно-оздоровчий комплекс "Затока", що розташовані в місті Скадовськ Херсонської області, а також бази відпочинку "Конча-Заспа" та "Пуща-Водиця" в місті Києві.

У 2018 році в цих закладах відпочивали разом із сім’ями лише три чинні народні депутати: Микола Люшняк та Ігор Артюшенко з "Блоку Петра Порошенка" та Костянтин Матейченко з політичної партії "Народний Фронт". Також в них відпочили два народні депутати колишніх скликань: Тамара Прошкуратова та Ольга Гінзбург.