Як народні депутатки прокоментували ситуацію з відпочинком дітей краматорських чиновників

На безкоштовний відпочинок від уряду Хорватії мали поїхати краматорські діти бійців і загиблих в АТО. Але, як виявилося пізніше, таких відправили лише четверо, решта 11 – діти місцевих чиновників та бізнесменів.

Про це у своєму відеоблозі "Право на правду" розповів журналіст Дмитро Гнап.

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Як зазначив Гнап, від’їзд дітей до Хорватії обставили з неймовірним пафосом, а кілька народних депутатів від Блоку Порошенка: Марія Іонова, Ірина Геращенко та Артур Герасимов відрапортували, що це саме завдяки їхнім зусиллям діти учасників АТО відпочинуть на морі в Хорватії.

За словами журналіста, в групі дітей мешканцям Краматорська вдалось впізнати: дітей та онуків трьох заступників міського голови Краматорська, а також, дитину депутата міської ради Краматорська, крім того, дитину керівниці підприємства, яке належить вказаній вище депутатці від БПП Кислициній, також в групі опинилася дитина директорки відомого краматорського магазину-бутіку. І ще кілька дітей "непростих" батьків.

Під градом питань, чиновники і, зокрема, сама депутатка Кислицина, пояснили, що, мовляв, участь батьків в АТО була не головним критерієм для поїздки.Туди також відбирали дітей через успіхи в навчанні та позашкільній діяльності. А також, дітей, у яких були біометричні паспорти,

– сказав Гнап.

Журналіст заявив, що народні депутатки від БПП Марія Іонова та Ірина Геращенко, які непогано спочатку пропіарилися на цій історії, коли піднявся скандал, спробували захистити свою колегу Лілію Кислицину з краматорської міськради.

"Відповідь народних депутаток обуреній громадськості була проста. По-перше: всі діти хороші і не треба їх ділити. По-друге: шановні громадяни, якщо вам щось не подобається – пишуть депутатки - організуйте власну поїздку. По-третє: українських бюджетних грошей не витрачено ані копійки, тому - відчепіться", – розповів Гнап.

І додав, що попри скандал, станом на сьогодні краматорські чиновники досі тримають в секреті офіційний список групи дітей, яка поїхала в Хорватію.

Відео повного випуску відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 2 серпня 2018 року