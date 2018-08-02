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Как народные депутаты прокомментировали ситуацию с отдыхом детей краматорских чиновников

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Отдых детей из Краматорска в Хорватии
Отдых детей из Краматорска в Хорватии / zaxid.net

На бесплатный отдых от правительства Хорватии должны были поехать краматорские дети бойцов и погибших в АТО. Но, как оказалось позже, таких отправили только четверо, остальные 11 – дети местных чиновников и бизнесменов.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал журналист Дмитрий Гнап.

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Как отметил Гнап, отъезд детей в Хорватию обставили с невероятным пафосом, а несколько народных депутатов от Блока Порошенко: Мария Ионова, Ирина Геращенко и Артур Герасимов отрапортовали, что это именно благодаря их усилиям дети участников АТО отдохнут на море в Хорватии.

По словам журналиста, в группе детей жителям Краматорска удалось узнать: детей и внуков трех заместителей городского головы Краматорска, а также, ребенка депутата городского совета Краматорска, кроме того, ребенка руководительницы предприятия, которое принадлежит указанной выше депутату от БПП Кислициной, также в группе оказался ребенок директрисы известного краматорского магазина-бутика. И еще несколько детей "непростых" родителей.

Под градом вопросов, чиновники и, в частности, сама депутат Кислицина, объяснили, что, мол, участие родителей в АТО было не главным критерием для поездки. Туда также отбирали детей за успехи в учебе и внешкольной деятельности. А также, детей, у которых были биометрические паспорта,
– сказал Гнап.

Журналист заявил, что народные депутаты от БПП Мария Ионова и Ирина Геращенко, которые неплохо сначала пропиарились на этой истории, когда поднялся скандал, попытались защитить свою коллегу Лилию Кислицину из краматорского горсовета.

"Ответ народных депутатов возмущенной общественности был прост. Во-первых: все дети хорошие и не надо их делить. Во-вторых: уважаемые граждане, если вам что-то не нравится – пишут депутаты – организуйте собственную поездку. В-третьих: украинских бюджетных денег не потрачено ни копейки, потому – отстаньте", – рассказал Гнап.

И добавил, что несмотря на скандал, по состоянию на сегодня краматорские чиновники до сих пор держат в секрете официальный список группы детей, которая поехала в Хорватию.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 2 августа 2018 года

 

Теги: Новости Украины Новости политики Скандал отдых Видеоблоги Верховная Рада Новости Краматорска Хорватия
Источник: 24 канал
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