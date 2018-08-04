21:28
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 21°C
  • понеділок
    24°C 19°C
  • вівторок
    25°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

З чого почнеться нова сесія Верховної Ради: Парубій озвучив плани на осінь

889 Читать новость на русском
Парубій розповів, з чого стартує 9-та сесія парламенту
Парубій розповів, з чого стартує 9-та сесія парламенту / Korrespondent.net

Восени Верховна Рада під час своєї дев'ятої сесії розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, зазначивши, що ці законопроекти є важливими в рік виборів, повідомляє "Радіо Свобода".

"У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде впорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс", – сказав голова Верховної Ради.

Читайте також: Відомо, скільки депутатів відпочиває у санаторіях Верховної Ради

Він додав, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, які імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності Служби безпеки України та розвідки.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Зараз народні депутати перебувають на літніх канікулах. Дев'ята сесія парламенту розпочнеться 4 вересня.

Теги: Новини України Новини політики Андрій Парубій Законодавство Верховна Рада Законопроект ЦВК
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
сьогодні, 21:00 Як "Народний фронт" і Аваков вирішили подоїти держбюджет і "Адміністрацію морських портів"
Сергій Лещенко
Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
сьогодні, 20:00 Суд або труна: як місцеві царьки з дозволу Києва розправляються з активістами
Дмитро Гнап
США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
сьогодні, 19:01 США подготовили для РФ "разрушительные" санкции
Злой Одессит
Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
сьогодні, 18:00 Торгівля на крові: як Україна купляє вугілля у терористів і фінансує війну на Донбасі
Віталій Дейнега
Як пережити спеку: дієві поради
сьогодні, 17:02 Як пережити спеку: дієві поради
Анна Косинська 1 6369
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Мати пояснила, чому залишила 2,5-річну дитину і не хоче забирати додому
 4 лютого , 16:23
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
В Росії під час реконструкції стадіону до ЧС-2018 знайшли корпус авіабомби
 19 серпня 2016 , 12:29
Символічна збірна 24-го туру УПЛ
 19 березня , 08:15
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук