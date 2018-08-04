З чого почнеться нова сесія Верховної Ради: Парубій озвучив плани на осінь

Восени Верховна Рада під час своєї дев'ятої сесії розгляне проект Виборчого кодексу, оновлення Центральної виборчої комісії та імплементаційні законопроекти до закону про національну безпеку.

Про це заявив голова парламенту Андрій Парубій, зазначивши, що ці законопроекти є важливими в рік виборів, повідомляє "Радіо Свобода".

"У жовтні залишиться рік до парламентських виборів. До президентських ще менше. Тому одним з перших законів важливо буде впорядкувати виборче законодавство. Тому важливим буде ЦВК, Виборчий кодекс", – сказав голова Верховної Ради.

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Він додав, що на новій сесії парламент має розглянути законопроекти, які імплементують закон про національну безпеку, зокрема в частині діяльності Служби безпеки України та розвідки.

Нагадаємо, 13 липня Верховна Рада закрила свою восьму сесію. Зараз народні депутати перебувають на літніх канікулах. Дев'ята сесія парламенту розпочнеться 4 вересня.