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      Чубаров анонсировал массовые протесты в Крыму против России

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      Рефат Чубаров / asd.news

      Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что 3 мая крымские татары соберутся на массовую акцию в Крыму.

      Об этом он сказал в интервью "Радио НВ". По его словам, сейчас обсуждается формат, ведь для людей в оккупации это опасно.

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      "Мы обсуждали различные формы их участия со стороны оккупированного Крыма в этой акции. Подход Меджлиса такой, что мы не можем подставлять людей, призывая их на Майданы против оснащенных оружием и различными приборами карателей. Но мы готовим (акции – 24 канал) таким способом, который будет очень заметен в Крыму", – отметил Рефат Чубаров.

      В то же время состоится еще одна ненасильственная акция "Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства".

      Активисты планируют массово пересечь административную границу с Крымом. В первых рядах будут идти члены Меджлиса, народные депутаты и западные партнеры. Место еще выбирают – рассматривают КПП "Каланчак" и "Чонгар".

      Что известно о притеснениях крымских татар в Крыму?
      С начала аннексии Крыма крымские татары постоянно подвергаются дискриминации и притеснениям со стороны российской власти. Так, силовики ФБР неоднократно ворвались с обысками в дома крымских татар, подозревая их в участии запрещенной в Российской Федерации религиозной организации "Хизб ут-Тахрир".

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости России Украина – Россия Крымские татары Аннексия Крыма Новости Крыма Новости Украины
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