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      Чубаров анонсував масові протести в Криму проти Росії

      - Читать новость на русском
      Рефат Чубаров / asd.news

      Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що 3 травня кримські татари зберуться на масову акцію в Криму.

      Про це він сказав в інтерв'ю "Радіо НВ". За його словами, наразі обговорюється формат, адже для людей в окупації це небезпечно. 

      До слова: Американський дипломат відповів, чи зможе Україна повернути Крим

      "Ми обговорювали різні форми їх участі з боку окупованого Криму в цій акції. Підхід Меджлісу такий, що ми не можемо підставляти людей, закликаючи їх на Майдани проти оснащених зброєю та різними приладами карателів. Але ми готуємо (акції, – 24 канал) у такий спосіб, який буде дуже помітний в Криму", – зазначив Рефат Чубаров.

      Водночас відбудеться ще одна ненасильницька акція "Світ проти насильства й окупації. Марш гідності".

      Активісти планують масово перетнути адміністративну межу з Кримом. У перших лавах йтимуть члени Меджлісу, народні депутати та західні партнери. Місце ще обирають – розглядають КПП "Каланчак" і "Чонгар".

      Що відомо про утиски кримських татар в Криму? З початку анексії Криму кримські татари постійно зазнають дискримінації та утисків з боку російської влади. Так, силовики ФБР неодноразово вдерялись з обшуками в будинки кримських татар, підозрючи їх в участі забороненої в Російській Федерації релігійної організації "Хізб ут-Тахрір".

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Кримські татари Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму
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