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      Чубаров рассказал, как оккупанты лгут о "рекордном" крымскотатарском празднике в Крыму

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      Чубаров опроверг фейк оккупантов о масштабном праздновании Хыдырлеза
      Чубаров опроверг фейк оккупантов о масштабном праздновании Хыдырлеза / Фото из открытых источников

      Представители оккупационных властей Крыма заявляли, что организованный ими крымскотатарский праздник Хыдырлез посетило более 55 тысяч человек. Число гостей, прибывших на праздник. Однако на самом деле никакого "рекордного количества" посетителей не было – пророссийская власть реальных цифр не называет, фото и видео не показывает.

      Данные оккупантов о якобы рекордном количестве гостей на "своем" мероприятии, состоявшемся 4 мая, преувеличены, заявил председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров, пишет издание "Крым. Реалии".

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      Организуя Хыдырлез, оккупанты пытаются показать массовость крымских татар хотя бы где-то. Когда-то масштабный всекрымский праздник стал мероприятием на территории одного района.

      В этом году, как отмечают наши активисты, проведение Хыдырлеза оккупационными властями было малочисленным, с точки зрения участников. Как всегда, туда сгоняли бюджетников,
      – сказал Чубаров.

      Он отметил, что это очередной пропагандистское мероприятие. В глазах крымских татар оно не играет той роли, которую играло до оккупации Крыма Россией.

      "55 тысяч – это преувеличено. Думаю, там речь шла о нескольких тысячах человек. Организаторы не предоставляют фото и видео-материалов, которые давали бы такой обзор по всей территории проведения Хыдырлеза", – сказал глава Меджлиса.

      Кроме того, Чубаров назвал "бредом" озвученную оккупационными властями информацию о якобы массовом приезде на Хыдырлез мусульман из Херсонской области. Мероприятия по случаю крымскотатарского праздника проводили в Геническом районе Херсонской области.

      Что такое Хыдырлез?
      Одно из самых больших праздников у тюркских народов, празднование которого в XIX веке продолжалось три дня. Отмечается 6 мая как день, в который пророки Хидр (аль-Хидр) и Ильяс (Илья) встретились на земле. В обрядах прослеживаются черты древней скотоводческой традиции. После аннексии Крыма представители Меджлиса крымскотатарского народа отказались принимать участие в торжествах Хыдырлез на территории полуострова. Воздержаться от таких празднований они также призвали и своих соотечественников в аннексированном Россией Крыму.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Российская пропаганда Рефат Чубаров Крымские татары Аннексия Крыма
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