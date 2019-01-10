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      Чудеса японских гениев: робот имитирует голос и манеры человека, который умер

      Инновации 7 Читати новину українською

      В мире современных технологий и новаций немало странностей, которые поражают не столько своими передовыми решениями, сколько необычным назначением и сфере применения. К таким странным и одновременно высокоинтеллектуальным фантазиям можно отнести и изобретение японцев – робот, имитирующий голос и манеры человека, который умер.

      Ничего удивительного инженеры-робототехники с Digital Shaman в этом не видят. Наоборот, говорят "цифровые шаманы", их разработка поможет многим легче пережить потерю близкого человека. Даже вместо лица у роботов-покойников – маска умершего.

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      Правда, нужно заранее позаботиться о том, чтобы "оживить" человека после смерти следующим образом. Этому человеку еще при жизни следует показаться специалистам: они запишут его язык и жесты, детально изучат особенности поведения и отсканируют лицо. Написанную на основе собранных данных программу, когда придет время, интегрируют в работа, вместе с напечатанным на 3D-принтере лицом-маской.

      Робот від Digital Shaman
      Робот от Digital Shaman

      В итоге этот "гуманоид"-утишник до мелочей будет имитировать личность умершего. В частности то, как человек двигал руками и головой, повторять его язык и привычки, – словом все, что он "унаследовал" от покойника.

      Фактически, это нечто похожее на завещание, только в другой форме. Таким образом человек после смерти сможет сказать своим родным то главное, что считает нужным,
      – заверили разработчики.

      Жизнь работа, кстати, тоже не вечна: машина запрограммирована таким образом, чтобы пользоваться ею можно было не более 49 дней. Именно столько в Японии продолжается траур по умершим родственниками.

      Теги: Япония робототехника
      Источник: 24 канал
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