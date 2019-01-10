Дива японських геніїв: робот імітує голос і манери людини, яка померла

У світі сучасних технологій та новацій чимало дивацтв, які вражають не стільки своїми передовими рішеннями, скільки незвичним призначенням та сферою застосування. До таких чудних і водночас високоінтелектуальних фантазій можна віднести й винахід японців – робот, що імітує голос і манери людини, яка померла.

Нічого дивного інженери-робототехніки з Digital Shaman у цьому не вбачають. Навпаки, кажуть "цифрові шамани", їхня розробка допоможе багатьом легше пережити втрату близької людини. Навіть замість обличчя у роботів-небіжчиків – маска померлого.

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Щоправда, потрібно заздалегідь подбати про те, аби "оживити" людину після смерті у такий спосіб. Цій особі ще за життя слід показатися фахівцям: вони запишуть її мову та жести, детально вивчать особливості поведінки та відсканують обличчя. Написану на основі зібраних даних програму, коли прийде час, інтегрують у робота, разом з надрукованим на 3D-принтері лицем-маскою.



Робот від Digital Shaman

У підсумку цей "гуманоїд"-утішник до дрібниць імітуватиме особу померлого. Зокрема те, як людина рухала руками та головою, повторюватиме її мову та звички, – словом усе, що він "успадкував" від небіжчика.

Фактично, це щось схоже на заповіт, тільки в іншій формі. У такий спосіб людина після смерті зможе сказати своїм рідним те головне, що вважає за потрібне,

– запевнили розробники.

Життя робота, до речі, теж не вічне: машина запрограмована таким чином, щоб користуватися нею можна було не більше 49 днів. Саме стільки в Японії триває жалоба за померлими родичами.