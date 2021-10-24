Сначала родители пытались самостоятельно найти своего сына. Когда поиски не дали результата, они позвонили в полицию.

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Мальчик потерялся в лесу

10-летний Николай исчез возле села Конотоп вечером 23 октября в Хмельницкой области. Родители рассказали, что они все вместе собирали ягоды. В какой-то момент их сын просто исчез. Зов и поиск собственными силами не помогли.

На поиски мальчика отправили:

полицейских Шепетовского и соседних районов,

работников ювенальной превенции,

кинологическую службу,

военнослужащих Национальной гвардии Украины,

спасателей.

Помогали с поисками и односельчане. Всего около 700 человек обследовали лесную чащу, тропы и прилегающую к лесу территорию. Поиски продолжались всю ночь, однако работы осложняли дождь и темнота.



Мальчика искали около 700 человек

На следующий день на пропавшего ребенка наткнулась жительница села Малеванка. Утром она заметила возле своего дома незнакомого мальчика. Пенсионерка пригласила обессиленного мальчика к себе, накормила и обогрела. Выяснилось, что это тот самый Коля, которого искали всю ночь. Тогда женщина вызвала полицию.

Спал прямо на земле

Впоследствии Коля рассказал, что растерялся, потому что не смог найти родителей. Он выбрал тропинку в лесу и шел по ней несколько часов, пока не наткнулся на деревню. Николай добрался до ближайшего дома, но он оказался пустым. Он просто лег посреди мерзлой травы и заснул.



С ребенком все в порядке, хотя он очень устал блуждать

Утром двинулся дальше на поиск помощи. Дальше ему повезло дойти до дома пенсионерки. К счастью, с мальчиком все в порядке. Его осмотрели медики и впоследствии передали родителям.

Важно! Недавно Министерство цифровой трансформации совместно с Нацполицией и фейсбуком запустили AMBER Alert. Это система оповещений пользователей соцсети о пропаже детей на определенной территории.