Об этом сообщает издание The Guardian.

Что известно о ситуации с чумой в России?

Молодая исследовательница скончалась всего через два дня после появления первых симптомов, похожих на простуду. Между тем российские власти категорически отрицают связь трагедии с лабораторными исследованиями и утверждают, что причиной стала "пневмония неизвестной этиологии".

Несмотря на официальные заявления о стабильной эпидемиологической ситуации, уполномоченные органы ввели жесткие карантинные ограничения в исследовательском центре и ближайших медицинских учреждениях.

Персонал лаборатории заблокировали внутри учреждения на три дня, где люди были вынуждены спать на полу и стульях во время проведения срочных анализов.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус подчеркнул критическую важность открытого обмена данными между государствами.

"Мы пока не имеем полной картины этого события и не можем провести полную оценку рисков. Своевременный, полный и прозрачный обмен информацией имеет решающее значение для разъяснения противоречивых сообщений и точной оценки потенциальных угроз",

– отметил Тедрос Аданом Гебреесус.

Сомнения экспертов и дезинфекция в регионе

Директор ВОЗ по управлению эпидемиями и пандемиями Мария Ван Керкхове отметила, что международные эксперты стремятся выяснить реальный диагноз, если факт легочной чумы опровергается. Дополнительную тревогу вызывают неподтвержденные данные о появлении аналогичных симптомов у другого сотрудника учреждения.

Мать умершей девушки во время общения с журналистами категорически отвергла версию о том, что ее дочь могла разбить пробирку с опасным возбудителем.

В то же время жильцы дома, где проживала лаборантка, сообщают о визитах специалистов в защитных костюмах и противогазах, которые проводили дезинфекцию помещений под предлогом борьбы с насекомыми.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее госсекретарь США Марко Рубио призвал Москву немедленно предоставить полную информацию о ситуации в Иркутской области. Независимые эпидемиологи предполагают масштабное сокрытие фактов и не исключают рисков, связанных с исследованиями опасных патогенов.