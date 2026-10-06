О необходимости пролить свет на этот инцидент заявил госсекретарь США Марко Рубио во время общения с прессой в Исландии. По его словам, американское правительство очень внимательно следит за развитием событий и готово оказать помощь, если масштабы проблемы окажутся более серьезными. Европейская комиссия также держит ситуацию под контролем и координирует возможные меры реагирования.

Что известно об инциденте?

В конце сентября в Иркутской области внезапно скончалась 28-летняя Дарья Шипилова. Девушка работала в местном институте по борьбе с чумой и, по версии российских СМИ, случайно разбила пробирку с возбудителем. Уже через несколько дней ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, которая быстро привела к летальному исходу.

После этого местные власти изолировали несколько больниц и поместили под наблюдение около 200 человек. Официальные органы здравоохранения России пытаются успокоить население и утверждают, что причиной смерти стала пневмония неизвестной этиологии.

Подозрения в сокрытии фактов

Эксперты откровенно сомневаются в официальной версии событий. Ведущий эпидемиолог Михаил Фаворов назвал историю с разбитой пробиркой нелепой, ведь в таких учреждениях специалисты всегда работают в надежных защитных костюмах.

В настоящее время происходит масштабное сокрытие фактов от общественности,

– отметил эпидемиолог.

Ситуацию подогревает срочный визит в регион главного санитарного врача России Анны Поповой. Между тем в соседнем городе Шелехове на одном из больших заводов уже ввели обязательный режим ношения масок.

Как уже об этом сообщалось на нашем сайте, специалисты не исключают, что в институте могли заниматься разработкой биологического оружия или специфической вакцины для военных. Однако использование таких патогенов в военных целях крайне рискованно для самой России из-за невозможности контролировать распространение инфекции.