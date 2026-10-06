Об этом в эфире 24 Канала рассказал бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. По его словам, на самом деле эта история действительно загадочна. Однако стоит помнить, насколько опасно биологическое оружие.

Может ли Россия разрабатывать биологическое оружие?

Как подчеркнул Ступак, опровергнуть то, что Россия занимается разработкой биологического оружия, фактически невозможно. Однако вряд ли там рискнут применять что-то подобное в войне против Украины. Ведь риски будут высоки и для них самих.

С ядерным оружием проще. Запускают ракету – и она взрывается далеко от места запуска. А с биологическим возникают вопросы. Ты же не знаешь, куда оно полетит. Условно говоря, запустят там ракету, начиненную спорами этой чумы. Но ведь есть ветер. Он может разнести болезнь повсюду. В том числе и в саму Россию,

– сказал Ступак.

Кроме того, ситуация со случаем чумы в России уже серьезно встревожила и другие страны. Например, Соединенные Штаты уже активно отслеживают ситуацию и разрабатывают возможные варианты реагирования на вспышку этого заболевания.

Может ли Россия разрабатывать биологическое оружие: смотрите видео 24 Канала

Напомним, как сообщали СМИ, в России скончалась 28-летняя сотрудница местного научно-исследовательского института по борьбе с чумой. Она якобы разбила пробирку с возбудителем, а через неделю умерла от пневмонии. Впоследствии местные власти изолировали около 200 человек, которые могли контактировать с женщиной.

При этом российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, считает эту версию ложной. По его словам, такие специалисты работают в защитных костюмах. Также звучали версии, что Россия разрабатывает биологическое оружие, а в институте могли заниматься разработкой вакцины для оккупантов.