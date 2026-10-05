Об этом сообщило Axios.
Реакция США
Представитель Белого дома заверил, что администрация Дональда Трампа получила данные о заболевании и карантинных мерах в российском регионе. Команда лидера США оценивает варианты реагирования.
Как отметило издание, чума – потенциально смертельная бактериальная инфекция. Впрочем, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, при своевременной диагностике она успешно лечится антибиотиками.
Что известно о вспышке, вероятно, чумы в России
В конце сентября в Иркутской области скончалась 28-летняя Дарья Шипилова, которая работала в местном научно-исследовательском институте по борьбе с чумой. СМИ утверждали, что девушка якобы разбила пробирку с возбудителем легочной чумы. Уже через несколько дней ее госпитализировали с тяжелой пневмонией, а в ночь на 2 октября пациентка скончалась.
После этого власти изолировали несколько медицинских учреждений и поместили под наблюдение около 200 человек, которые могли контактировать с Шипиловой. Губернатор региона Игорь Кобзев уверяет, что результаты тестов у лиц, находящихся на карантине, отрицательные. Российские органы здравоохранения утверждают, что смерть ученой наступила в результате "пневмонии неизвестной этиологии", а дальнейшие исследования не выявили микроорганизмов.
Масштабное сокрытие фактов
Ведущий российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, назвал версию о разбитой пробирке – нелепой, поскольку в таких лабораториях работают в защитных костюмах.
В настоящее время происходит масштабное сокрытие фактов от общественности,
– считает эксперт.
По словам Фаворова, ситуацию обостряет и то, что в регион срочно прилетела главный санитарный врач России Анна Попова. Между тем в городе Шелехов на местном алюминиевом заводе уже ввели обязательный режим ношения масок для работников.