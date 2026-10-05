Про це повідомило Axios.

Реакція США

Представник Білого дому запевнив, що адміністрація Дональда Трампа отримала дані про захворювання та карантинні заходи в російському регіоні. Команда лідера США оцінює варіанти реагування.

Як зазначило видання, чума – потенційно смертельна бактеріальна інфекція. Втім, за даними Центру з контролю та профілактики захворювань, за умови своєчасної діагностики вона успішно лікується антибіотиками.

Що відомо про спалах, ймовірно, чуми в Росії

Наприкінці вересня в Іркутській області померла 28-річна Дар'я Шипілова, яка працювала в місцевому науково-дослідному інституті боротьби з чумою. Медіа стверджували, що дівчина начебто розбила пробірку зі збудником легеневої чуми. Вже за кілька днів її госпіталізували з тяжкою пневмонією, а в ніч проти 2 жовтня пацієнтка померла.

Опісля влада ізолювала кілька медичних закладів та помістила під нагляд близько 200 осіб, що могли контактувати з Шипіловою. Губернатор регіону Ігор Кобзєв переконує, що результати тестів у осіб, що на карантині, негативні. Російські органи охорони здоров'я стверджують, що смерть науковиці настала внаслідок "пневмонії невідомої етіології", а подальші дослідження не виявили мікроорганізмів.

Масштабне приховування фактів

Провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який живе у США, назвав версію про розбиту пробірку сміховинною, оскільки в таких лабораторіях працюють у захисних костюмах.

Наразі відбувається масштабне приховування фактів від громадськості,

– вважає експерт.

За словами Фаворова, ситуацію загострює й той факт, що до регіону терміново прилетіла головна санітарна лікарка Росії Анна Попова. Тим часом у місті Шелехов на місцевому алюмінієвому заводі вже запровадили обов'язковий масковий режим для працівників.