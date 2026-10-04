Як повідомляє видання The Sun, губернатор Іркутської області Ігор Кобзєв скасував масові заходи в регіоні, однак відмовився публічно назвати діагноз, згадавши лише про поширення небезпечного інфекційного захворювання. У місцевих аптеках уже повністю закінчилися запаси антибіотиків через паніку серед населення.

Що відомо про спалах чуми в Росії?

Загиблою виявилася 28-річна спеціалістка Іркутського протичумного науково-дослідного інституту Дар'я Шипілова.

Вона захворіла під час експедиції на кордоні між Росією та Монголією, де раніше підтвердили випадки інфекцій, що швидко поширюються.

Через загрозу поширення хвороби районну лікарню в місті Шелехов закрили на карантин. Загалом у медичних закладах ізольовано 189 осіб, серед яких 114 пацієнтів перебувають в одному стаціонарі, 63 – в іншому, а ще 12 осіб утримують у протичумному інституті.

Головний санітарний лікар адміністрації російського диктатора Анна Попова терміново вилетіла з Москви до Іркутської області, щоб особисто взяти під контроль ліквідацію надзвичайної ситуації. Попри екстрений візит, посадовиця досі зберігає повне мовчання.

Провідний російський епідеміолог Михайло Фаворов, який мешкає у США, наголосив, що присутність Попової свідчить про критичний стан справ.

На його думку, медики могли помилково діагностувати у загиблої коронавірус та підключити її до апарату штучної вентиляції легень замість вчасного призначення антибіотиків.

Версія про розбиту пробірку просто сміховинна, адже фахівці працюють у захисних костюмах. Наразі відбувається масштабне приховування фактів від громадськості,

– зазначив Михайло Фаворов.

Історичний контекст епідеміологічної загрози

Нагадаємо, раніше випадок захворювання на чуму в Росії реєстрували у 2016 році. Тоді в Алтайському краї інфекцію підхопив десятирічний хлопчик під час оброблення тушки бабака.

А от приховування фактів про епідемію є звичною практикою для Кремля. Як вже повідомлялося на нашому сайті, Володимир Путін раніше запровадив нові обмеження на доступ до даних енергетичного сектору, намагаючись приховати економічні наслідки війни проти України.