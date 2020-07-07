В Росії оцінили загрози поширення бубонної чуми: під удар потрапило полювання на бабаків
Через спалах бубонної чуми в Монголії та Китаї російська влада взялася за полювання на бабаків, оскільки ці тварини є основними переносниками інфекції. Водночас, у Росії переконують, що жодної небезпеки поширення хвороби тут немає. Однак поодинокі випадки все ж можуть статися.
Бубонна чума та Росія: що кажуть у Росспоживнагляді
Радник директора Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду, академік Віктор Малєєв переконує, що небезпеки поширення бубонної чуми в Росії немає. Щоправда, за його словами, є можливими поодинокі випадки. Відповідні слова науковця передає інформаційна агенція РИА Новости.
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Чума – не коронавірус, оскільки є вакцина, можна зробити щеплення, особливо співробітники протичумної служби, вони себе прищеплюють, населення якихось окремих районів прищеплюють. І потім, для чуми є ліки,
– підкреслив фахівець.
За його словами, поодинокі випадки інфікування не викликатимуть якогось поширення. Більше того, місцеві лікарі знають, як працювати з чумою. Оскільки це не нова інфекція.
Малєєв також нагадав, що в Росії працюють протичумні інститут і станції, співробітники яких ведуть вилов ховрахів, бабаків, мишей і досліджують їх на наявність патогену. Оскільки чума – природно-осередкова інфекція, то ті, хто заразилися в Китаї та Монголії, ймовірно, вживали в їжу бабаків.
Через бубонну чуму російська влада взялася за полювання на бабаків
Тим часом, на Алтаї біля кордону з Монголією місцева влада, правоохоронці, Росспоживнагляд і епідеміологи об'їжджають стоянки чабанів. Про це пише ТАСС.
Тут чиновники, правоохоронці та науковці придушують будь-які спроби незаконного полювання на бабаків і ведуть із тваринниками просвітницькі бесіди про неприпустимість порушення заборони.
Водночас на кордоні з Монголією посилено контроль. У всіх вимірюють температура та за будь-якої найменшої підозри людей не пропускають. Більше того, всіх водіїв вантажних машин ставлять на облік. Вїзд на територію Алтаю дозволено лише тим водіям, які займаються доставкою товарів життєзабезпечення.
Що цьому передувало
- У західній Монголії зареєстрували два випадки захворювання на чуму.
- Після цього тут запровадили карантин, тому в'їзд і виїзд транспорту припинено.
- 6 липня з підозрою на зараження чумою в лікарню доправили п'ятнадцятирічного хлопчика. Проживає він Баян-Улгінському аймаку, що має кордон із Росією і Китаєм. Дитина перед цим вживала м'ясо бабака.
- Також бубонну чуму підтвердили у скотаря в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.