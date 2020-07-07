Через спалах бубонної чуми в Монголії та Китаї російська влада взялася за полювання на бабаків, оскільки ці тварини є основними переносниками інфекції. Водночас, у Росії переконують, що жодної небезпеки поширення хвороби тут немає. Однак поодинокі випадки все ж можуть статися.

Бубонна чума та Росія: що кажуть у Росспоживнагляді

Радник директора Центрального науково-дослідного інституту епідеміології Росспоживнагляду, академік Віктор Малєєв переконує, що небезпеки поширення бубонної чуми в Росії немає. Щоправда, за його словами, є можливими поодинокі випадки. Відповідні слова науковця передає інформаційна агенція РИА Новости.

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Чума – не коронавірус, оскільки є вакцина, можна зробити щеплення, особливо співробітники протичумної служби, вони себе прищеплюють, населення якихось окремих районів прищеплюють. І потім, для чуми є ліки,

– підкреслив фахівець.

За його словами, поодинокі випадки інфікування не викликатимуть якогось поширення. Більше того, місцеві лікарі знають, як працювати з чумою. Оскільки це не нова інфекція.

Малєєв також нагадав, що в Росії працюють протичумні інститут і станції, співробітники яких ведуть вилов ховрахів, бабаків, мишей і досліджують їх на наявність патогену. Оскільки чума – природно-осередкова інфекція, то ті, хто заразилися в Китаї та Монголії, ймовірно, вживали в їжу бабаків.

Через бубонну чуму російська влада взялася за полювання на бабаків

Тим часом, на Алтаї біля кордону з Монголією місцева влада, правоохоронці, Росспоживнагляд і епідеміологи об'їжджають стоянки чабанів. Про це пише ТАСС.

Тут чиновники, правоохоронці та науковці придушують будь-які спроби незаконного полювання на бабаків і ведуть із тваринниками просвітницькі бесіди про неприпустимість порушення заборони.

Водночас на кордоні з Монголією посилено контроль. У всіх вимірюють температура та за будь-якої найменшої підозри людей не пропускають. Більше того, всіх водіїв вантажних машин ставлять на облік. Вїзд на територію Алтаю дозволено лише тим водіям, які займаються доставкою товарів життєзабезпечення.

Зауважимо! Бабаки – основні переносники чуми. Востаннє в Росії випадок чуми в людини зареєстрували власне на Алтаї. Це сталося в 2016 році – захворів нещеплений десятирічний хлопчик, який розбирав тушу бабака. Здебільшого на чуму хворіють ті люди, що споживають у їжу бабаків.



За даними ВООЗ, бубонна чума є найпоширенішою формою чуми у світі. Вона може переходити в більш важку форму – легеневу. Обидві форми захворювання викликає один і той же збудник. Отримала назву хвороба через утворення так званих бубонів – запалених пахових або пахвових лімфатичних вузлів, схожих на величезні мозолі або пухирі.

Що цьому передувало