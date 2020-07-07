Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии и Китае российские власти взялись за охоту на сурков, поскольку эти животные являются основными переносчиками инфекции. В то же время, в России утверждают, что никакой опасности распространения болезни здесь нет. Однако единичные случаи все же могут иметь место.

Бубонная чума и Россия: что говорят в Роспотребнадзоре

Советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Виктор Малеев утверждает, что опасности распространения бубонной чумы в России нет. Правда, по его словам, возможны единичные случаи. Соответствующие слова ученого передает информационное агентство РИА Новости .

Советуем ознакомиться Что такое бубонная чума: симптомы и лечение

Чума – не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно сделать прививку, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство,

– подчеркнул специалист.

По его словам, единичные случаи инфицирования не будут вызывать какого-то распространения . Более того, местные врачи знают, как работать с чумой. Поскольку это не новая инфекция.

Малеев также напомнил, что в России работают противочумные институты и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена. Поскольку чума – природно-очаговая инфекция, то те, кто заразились в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков.

Из-за бубонной чумы российские власти взялись за охоту на сурков

Между тем, на Алтае у границы с Монголией местные власти, правоохранительные органы, Роспотребнадзор и эпидемиологи объезжают стоянки чабанов. Об этом пишет ТАСС .

Здесь чиновники, правоохранители и ученые пресекают незаконную охоту на сурков и ведут с животноводами просветительские беседы о недопустимости нарушения запрета.

В то же время на границе с Монголией усилен контроль. У всех измеряют температура и при малейшем подозрении людей не пропускают. Более того, всех водителей грузовых машин ставят на учет. Въезд на территорию Алтая разрешен только тем водителям, которые занимаются доставкой товаров жизнеобеспечения.

Заметим! Сурки – основные переносчики чумы. Последний раз в России случай чумы у человека зарегистрировали собственно на Алтае. Это произошло в 2016 году – заболел непривитый десятилетний мальчик, который разделывал тушу сурка. В основном чумой болеют люди, потребляющие в пищу сурков.



По данным ВОЗ, бубонная чума является самой распространенной формой чумы в мире. Она может переходить в более тяжелую форму – легочную. Обе формы заболевания вызывает один и тот же возбудитель. Получила название болезнь из-за образования так называемых бубонов – горящих паховых или подмышечных лимфатических узлов, похожих на огромные мозоли или волдыри.

Что этому предшествовало