В России оценили угрозы распространения бубонной чумы: под удар попала охота на сурков
Из-за вспышки бубонной чумы в Монголии и Китае российские власти взялись за охоту на сурков, поскольку эти животные являются основными переносчиками инфекции. В то же время, в России утверждают, что никакой опасности распространения болезни здесь нет. Однако единичные случаи все же могут иметь место.
Бубонная чума и Россия: что говорят в Роспотребнадзоре
Советник директора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, академик Виктор Малеев утверждает, что опасности распространения бубонной чумы в России нет. Правда, по его словам, возможны единичные случаи. Соответствующие слова ученого передает информационное агентство РИА Новости.
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Чума – не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно сделать прививку, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом, для чумы есть лекарство,
– подчеркнул специалист.
По его словам, единичные случаи инфицирования не будут вызывать какого-то распространения. Более того, местные врачи знают, как работать с чумой. Поскольку это не новая инфекция.
Малеев также напомнил, что в России работают противочумные институты и станции, сотрудники которых ведут отлов сусликов, сурков, мышей и исследуют их на наличие патогена. Поскольку чума – природно-очаговая инфекция, то те, кто заразились в Китае и Монголии, вероятно, употребляли в пищу сурков.
Из-за бубонной чумы российские власти взялись за охоту на сурков
Между тем, на Алтае у границы с Монголией местные власти, правоохранительные органы, Роспотребнадзор и эпидемиологи объезжают стоянки чабанов. Об этом пишет ТАСС .
Здесь чиновники, правоохранители и ученые пресекают незаконную охоту на сурков и ведут с животноводами просветительские беседы о недопустимости нарушения запрета.
В то же время на границе с Монголией усилен контроль. У всех измеряют температура и при малейшем подозрении людей не пропускают. Более того, всех водителей грузовых машин ставят на учет. Въезд на территорию Алтая разрешен только тем водителям, которые занимаются доставкой товаров жизнеобеспечения.
Что этому предшествовало
- В западной Монголии зарегистрировали два случая заболевания чумой.
- После этого здесь ввели карантин, поэтому въезд и выезд транспорта приостановлен.
- 6 июля с подозрением на заражение чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего мальчика. Проживает он Баян-Улгинском аймаке, что граничит с Россией и Китаем. Ребенок перед этим употреблял мясо сурка.
- Также бубонную чуму подтвердили у скотовода в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая.