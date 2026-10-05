Об этом он заявил во время беседы с журналистами.

Что сказал Трамп?

Трамп сделал заявление о России на фоне вероятной вспышки чумы.

Це хвороба, яку раніше ми могли контролювати. Але якимось чином ці мікроби стали сильнішими та розумнішими. Вони наче армія. Ми допоможемо Росії,

– заявив американський президент.

Напомним, в России продолжают вводить противоэпидемические меры на фоне сообщений о можливий спалах чуми в Иркутской области. В частности, на Иркутском алюминиевом заводе в Шелехове ввели обязательный масочный режим, а в четырех больницах и одном роддоме Иркутска ввели трехнедельный карантин.

Причиной ужесточения мер стала смерть 28-летней сотрудницы Иркутского противочумного института Дарьи Шипиловой. После ее смерти 189 человек поместили под карантинный надзор из-за возможного контакта с женщиной.

По данным местных СМИ, Шипилова могла быть заражена легочной чумой, однако российские власти это отрицают. В то же время российский эпидемиолог Михаил Фаворов, проживающий в США, назвал маловероятной версию о заражении из-за якобы разбитой пробирки.

Специалисты противочумных учреждений работают в специальных защитных костюмах, поэтому такая версия выглядит сомнительной. Фаворов также заявил, что российские власти могут скрывать от населения реальные масштабы ситуации.

На фоне этих сообщений в Кремле призвали не обращать внимания на слухи и ориентироваться только на официальные данные.

В то же время российский Роспотребнадзор заявляет о стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе. Несмотря на это, карантинные ограничения и масковый режим продолжают действовать, что свидетельствует о принятии дополнительных мер безопасности на фоне подозрений на опасную инфекцию.