Под руководством Арсена Авакова 5 лет назад началась реформа МВД. С нуля создали патрульную полицию, а вот в отделениях – никаких изменений. Среди следователей остались старые милицейские кадры, а большинство дел становятся политизированными.

О том, почему чуть ли не каждое громкое дело в Украине становится политическим и почему не доверяют правоохранительным органам и судам – в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак.

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О системе правоохранительных органов в Украине

По его словам, в Украине нет правоохранительных органов европейского типа. Мы остаемся в правоохранительной системе, порожденной "совком", которая им и остается.

Нормальные правоохранительные органы работают в соответствии с законом. Любой полицейский не выполняет приказы начальника, особенно если они являются преступными или неправомерными. У нас эта традиция – выполнять прежде всего приказы начальника – является главной,

– отметил Чумак.

По его мнению, у нас есть милитаризованность правоохранительной системы, когда все хотят понравиться своим начальникам.

"А начальник, когда приходит в правоохранительную систему, то думает что царь и бог, что может отдавать любые приказы, которые должны выполняться", – считает Чумак.

Виктор Чумак / Фото со страницы Чумака в фейсбуке

Он пояснил, что есть погоня за раскрытием тех или иных преступлений по горячим следам. Потому что за это несет ответственность тот или иной милиционер, прокурор, министр или генпрокурор.

Это то, что может привести к негативному восприятию гражданами деятельности генпрокурора или министра,

– отметил Чумак.

Бывший заместитель генпрокурора привел в пример дело Екатерины Гандзюк или Стерненко. Он сказал, что у нас практически все дела, "которые завязаны на общественных активистах, завязанны на политической деятельности". Поэтому все дела и становятся политизированными.

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О реформе системы

Как отметил Чумак, реформу системы они начали делать, но поэтому их и "убрали". Но проводить реформу только функционально или только функционерам, которые придут – например, как Деканоидзе делала реформу – лишь пол дела.

Такие серьезные и глубинные вещи, как изменение судебной и правоохранительной системы, делают в комплексе – вместе с политиками и функционерами. Можно очень быстро изменить правила, стандарты, нормативы деятельности институтов, даже можно переформатировать структуру институций. И самое главное в таких реформах – это тяжелый и непростой процесс – замена людей,

– отметил Чумак.

Он считает, что пока не будет уволено две трети личного состава, чтобы остались только те, кто честно выполняет свои обязанности – ничего не изменится.

"Для этого надо иметь очень серьезный политический "зонтик". Это должен быть президент, как минимум, парламентское большинство и правительственные инициативы. Только вместе с этим можно сделать такие глубинные реформы", – подытожил Чумак.

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