Під керівництвом Арсена Авакова 5 років тому розпочалася реформа МВС. З нуля створили патрульну поліцію, а от у відділках – жодних змін. Серед слідчих залишилися старі міліцейські кадри, а більшість справ стають політизованими.

Про те, чому ледь не кожна гучна справа в Україні стає політичною й чому не довіряють правоохоронним органам та судам – в ефірі 24 каналу розповів колишній заступник генпрокурора Віктор Чумак.

Важливо Можуть бути мотиви зацікавленості Нацполіції, – Чумак про справу Стерненка

Про систему правоохоронних органів в Україні

За його словами, в Україні немає правоохоронних органів європейського типу. Ми залишаємося в правоохоронній системі, породженій "совком", яка ним і залишається.

Нормальні правоохоронні органи працюють відповідно до закону. Будь-який поліцейський не виконує накази начальника, особливо якщо вони є злочинними або неправомірними. У нас оця традиція – виконувати насамперед накази начальника – є головною,

– зазначив Чумак.

На його думку, у нас є мілітаризованість правоохоронної системи, коли всі хочуть сподобатися своїм начальникам.

"А начальник, коли приходить у правоохоронну систему, то думає що цар і бог, що може віддавати будь-які накази, які повинні виконуватися", – вважає Чумак.



Віктор Чумак / Фото зі сторінки Чумака у фейсбуці

Він пояснив, що є гонитва за розкриттям тих чи іншим злочинів по гарячих слідах. Тому що за це несе відповідальність той чи інший правоохоронець, прокурор, міністр чи генпрокурор.

Це те, що може призвести до негативного сприйняття громадянами діяльності генпрокурора або міністра,

– наголосив Чумак.

Колишній заступник генпрокурора навів у приклад справу Катерини Гандзюк чи Стерненка. Він сказав, що в нас практично всі справи, "які зав'язані на громадських активістах, зав'язані на політичній діяльності". Тому всі справи й стають політизованими.

Дивіться відео: що відомо про вбивство Катерини Гандзюк

Про реформу системи

Як зазначив Чумак, реформу системи вони почали робити, але тому їх і "прибрали". Але проводити реформу лише функціонально або лише функціонерам, які прийдуть – наприклад, як Деканоідзе робила реформу – лише пів справи.

Такі серйозні та глибинні речі, як зміна судової та правоохоронної системи, роблять у комплексі – разом політиками та функціонерами. Можна дуже швидко змінити правила, стандарти, нормативи діяльності інституцій, навіть можна переформатувати структуру інституцій. Та найголовніше в таких реформах – це тяжкий та непростий процес – заміна людей,

– наголосив Чумак.

Він вважає, що поки не буде звільнено дві третини особового складу, щоби залишилися тільки ті, хто чесно виконує свої обов'язки – нічого не зміниться.

"Для цього треба мати дуже серйозну політичну "парасольку". Це повинен бути президент, як мінімум, парламентська більшість та урядові ініціативи. Тільки разом із цим можна зробити такі глибинні реформи", – підсумував Чумак.

Детальніше дивіться у повному відео з Віктором Чумаком: