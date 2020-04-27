Чумак отрицает версию о минировании склада боеприпасов в Балаклее

Временная следственная комиссия пришла к выводу, что склад боеприпасов в Балаклее в 2017 году, вероятно, умышленно заминировали перед пожаром. Впрочем такую версию отрицает бывший главный военный прокурор Виктор Чумак.

Коли ця ТСК була створена, Віктор Чумак зібрав усю слідчу групу. Про це він розповідає у власному фейсбуці.

Важливо Військові знали про планування пожеж на складах боєприпасів у Калинівці і Балаклії, – комісія

Я понад три години заслуховував результати розслідування, зокрема і висновки по кожній версії, яка були у слідства. Так от версія про закладки у ґрунт була повністю відкинута,

– заявляє ексвійськовий прокурор.

За його словами, зробити багатокілограмові закладки на території арсеналу так, щоб це ніхто не помітив, неможливо. Щоправда, версія ТСК до того й зводилася, що військові знали про їхнє встановлення.

Прокурор також зазначив, що є й інші докази, які буцімто підтверджують, що перші вибухи були не з-під ґрунту. Щодо експертиз він зауважив, що, мовляв, не розуміє, для чого ускладнювати і без цього непросте розслідування.

"Передзвонив, до речі, в прокуратуру і запитав, може, у них щось змінилося з того часу. Ні, нічого. Вони і самі в прострації від цих заяв", – сказав Віктор Чумак.

Що відомо про вибухи у Балаклії?Перша пожежа трапилася на найбільшому складі боєприпасів в Україні 23 березня 2017 року. Тоді було знищено 93% боєприпасів, а загальна сума збитків становила 12 мільярдів 100 мільйонів гривень. Крім того, загинула цивільна.

Висновки комісії про пожежу в Балаклії: коротко

ТСК у Раді дослідила факти вибухів на складах боєприпасів у Балаклії та в Калинівці у 2017 році. За результатами розгляду комісія зауважила чіткі факти, які вказують, що пожежі були не випадковістю і не диверсією.

У випадку з Балаклією є чіткі факти того, що військові і працівники складу знали про підготовку вибуху. Специфіка вибухівки така, що її потрібно було або прикопати в землю, або привезти 760 кілограмів.

Ба більше, однакових воронок по усій території складу було одразу 10. Отже вибухівки там було або понад 7,5 тонн, або військові просто "не помітили", як у них під носом встановили вибухівку у 10 різних місцях.