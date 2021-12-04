Досадный инцидент произошел с лайнером авиакомпании S7, летевшим из Магадана в Новосибирск. Через 4 минуты воздушное судно "провалилось" на 2,5 километра.

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На борту в это время находились 206 человек – 199 пассажиров и 7 членов экипажа.

Командир экипажа сообщил об обледенении датчика

Самолет вылетел из Магадана 2 декабря. Уже вскоре командир экипажа сообщил диспетчерам об обледенении датчика скорости и о решении вернуться в аэропорт.

На этом проблемы не закончились. Льдом покрылись поверхности крыльев и воздухозаборники двигателей. Поэтому у лайнера снизилась подъемная сила.

Обратите внимание! После этого самолет начал раскачиваться в воздухе, за считанные минуты он снизился на 2,5 километра. Экипаж "дотянул" до Магадана, однако в это время там началась метель.

Самолет пришлось сажать в Иркутске

После неудачной попытки посадки лайнер направился в Якутск, однако там самолет уже набрал необходимую высоту, и экипаж был готов продолжить рейс. До Новосибирска самолету просто не хватило горючего, и он сел в Иркутске.

Проверку инцидента начал транспортный отдел Следственного комитета России. Вероятно, причиной стала недостаточная подготовка самолета. Вместо антифриза на основе пропиленгликоля сотрудники аэродрома могли использовать средство на основе этилового спирта.

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