Прикрий інцидент стався з лайнером авіакомпанії S7, що летів з Магадана до Новосибірська. За 4 хвилини повітряне судно "провалилось" на 2,5 кілометра.

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На борту у цей час перебували 206 осіб – 199 пасажирів та 7 членів екіпажу.

Командир екіпажу повідомив про обмерзання датчика

Літак вилетів з Магадана 2 грудня. Вже незабаром командир екіпажу повідомив диспетчерів про обмерзання датчика швидкості та про рішення повернутись в аеропорт.

На цьому неприємності не завершились. Кригою покрились поверхні крил та повітрозабірники двигунів. Через це у лайнера знизилась підйомна сила.

Зверніть увагу! Після цього літак почав розгойдуватись в повітрі, за лічені хвилини він знизився на 2,5 кілометра. Екіпаж "дотягнув" до Магадана, проте на цей час там почалась хуртовина.

Літак довелось садити в Іркутську

Після невдалої спроби посадки лайнер рушив до Якутська, проте там літак уже набрав необхідну висоту і екіпаж був готовий до продовження рейсу. До Новосибірська літаку просто не вистачило пального і він сів в Іркутську.

Перевірку інциденту розпочав транспортний відділ Слідчого комітету Росії. Ймовірно, що причиною стала недостатня підготовка літака. Замість антифризу на основі пропіленгліколю співробітники летовища могли застосувати засіб на основі етилового спирту.

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