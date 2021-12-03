Військовий літак виконував завдання

Усі члени екіпажу загинули. Про це повідомив президент Сальвадору Наїб Букеле.

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Літак впав під час виконання завдання у прибережній зоні. Відомо, що службовці розшукували яхту, яка напередодні зникла в морі.

Збройні сили Сальвадору знайшли тіло сина міністра та двох його товаришів серед уламків літака, яким вони летіли,

– розповів президент.

Рятувальною операцією керує особисто міністр Монрой, який втратив сина Херардо Мартіно. Букеле висловив чиновнику щирі співчуття.

Останні авіакатастрофи у світі

30 листопада в Азербайджані під час виконання навчальних польотів впав військовий гелікоптер. Серед екіпажу були і загиблі, і поранені. Точна кількість постраждалих невідома.

У Центральноафриканській республіці зранку 22 листопада впав вертоліт, на борту якого перебували російські найманці з ПВК "Вагнера". На відео з місця події видно, як двоє чоловіків вибралися з гелікоптера, що впав у річку. Саме ж повітряне судно затонуло.

У Греції під час військових навчань розбився винищувач. За даними ЗМІ, пілот встиг катапультуватися за секунду до катастрофи.

На заході Німеччини у жовтні сталася аварія гелікоптера Robinson R44. Троє людей, які були на борту, загинули.

Повний текст публікації Наїба Букеле у твітері:

Збройні сили Сальвадору знайшли тіло сина міністра оборони та двох його товаришів серед уламків літака, яким вони летіли.

Міністр особисто керує рятувальною операцією, попри його біль.