Про трагічний інцидент стало відомо зі спільного повідомлення Державної прикордонної служби та Генеральної прокуратури Азербайджану.
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Аварія вертольота в Азербайджані
За інформацією відомств, 30 листопада, о 10:40, військовий вертоліт Держприкордонслужби розбився під час виконання навчальних польотів.
Аварія сталася на авіаційному полігоні "Гарагейбат".
На жаль, серед членів екіпажу вертольота є загиблі та поранені. Точної кількості людей, які перебували на борту, та жертв і постраждалих наразі не наводять.
На місці події перебуває керівництво ДПС та Генпрокуратури. Правоохоронці проводять розслідування причин, які призвели до катастрофи.
У Німеччині розбився вертоліт: що відомо
- На заході Німеччини у жовтні сталася аварія гелікоптера. Там впав вертоліт Robinson R44, розрахований на пілота та трьох пасажирів.
- У результаті загинули 3 людей – саме стільки було на борту.