Про трагічний інцидент стало відомо зі спільного повідомлення Державної прикордонної служби та Генеральної прокуратури Азербайджану.

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Аварія вертольота в Азербайджані

За інформацією відомств, 30 листопада, о 10:40, військовий вертоліт Держприкордонслужби розбився під час виконання навчальних польотів.

Аварія сталася на авіаційному полігоні "Гарагейбат".

На жаль, серед членів екіпажу вертольота є загиблі та поранені. Точної кількості людей, які перебували на борту, та жертв і постраждалих наразі не наводять.

На місці події перебуває керівництво ДПС та Генпрокуратури. Правоохоронці проводять розслідування причин, які призвели до катастрофи.

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