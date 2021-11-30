О трагическом инциденте стало известно из общего сообщения Государственной пограничной службы и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

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Авария вертолета в Азербайджане

По информации ведомств, 30 ноября, в 10:40, военный вертолет Госпогранслужбы разбился во время выполнения учебных полетов.

Авария произошла на авиационном полигоне "Гарагейбат".

К сожалению, среди членов экипажа вертолета есть погибшие и раненые. Точного количества людей, которые находились на борту, а также жертв и пострадавших пока не приводят.

На месте происшествия находится руководство ГПС и Генпрокуратуры. Правоохранители проводят расследование причин, приведших к катастрофе.

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