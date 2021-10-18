Трагедія трапилася у неділю, 17 жовтня, поблизу міста Бухен. Впав вертоліт Robinson R44, розрахований на пілота та 3 пасажирів.

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Що відомо про загиблих

Уламки літального апарата розкидало на сотні метрів від місця падіння, багато з них застрягли у деревах. Спочатку було невідомо, скільки людей перебували на борту гелікоптера. Врешті, правоохоронці повідомили, що мовиться про 1 пілота та 2 пасажирів. Одного із них знайшли за 50 метрів від місця катастрофи. Інших деталей про жертв авіатрощі наразі не оприлюднювали.



Пілот та пасажири загинули / Фото dpa

Розслідування вже розпочали

Причини падіння вертольота з'ясовують правоохоронці. У Федеральному бюро розслідування повітряних інцидентів попередили, що цей процес може тривати протягом кількох місяців. Там також відзначили, що згідно зі статистикою, аварії з гелікоптерами відбуваються не надто часто. Зокрема, у 2020 році таких інцидентів з цивільними вертольотами сталося лише 4. При цьому, жертв чи людей, які серйозно постраждали, не було.

Місто Бухен, біля якого впав гелікоптер: дивіться на карті