Окрім того, відомо про щонайменше 2 постраждалих. Їх госпіталізували з опіками.

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У мить падіння літак вдарився об задню частину будинку. Як наслідок, постраждало ще 2 будівлі, а також – вантажівка та пожежний гідрант.

Одним з загиблих виявився водій вантажівки – це працівник компанії UPS. Інформації про другу жертву наразі нема.

Реакція UPS

Пресслужба компанії підтвердила, що загиблий був їхнім співробітником. Близьким чоловіка висловили співчуття.

Ми вбиті горем через втрату нашого співробітника і висловлюємо наші найглибші співчуття його родині й друзям,

– мовиться у повідомленні.

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