Про це повідомляють "РИА Новости" з посиланням на президента Татарстану Рустама Мінніханова. Він запевнив, що причина падіння – технічна.

До теми Летів низько, а тоді впав, – очевидиця про катастрофу літака у Татарстані

Пілоти повідомили про відмову лівого двигуна

Пілоти пробували посадити літак якомога далі від житлових будинків.

О 09:05, за тією інформацією, яку я отримав, літак злетів. На висоті 70 метрів пілоти доповіли, що один лівий двигун відмовив, і попросили вимушену посадку,

– заявив Мінніханов.

В катастрофі загинули 16 осіб

Зазначимо, що на борту були парашутисти та члени екіпажу. Катастрофа забрала 16 життя, загинули двоє пілотів. Ще 6 травмованих потрапили до лікарень, деяких з потерпілих діставали з-під уламків рятувальники.

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Літак здійснив жорстку посадку майже одразу після зльоту в Мензелінську – усього за кілька кілометрів від аеродрому. Очевидці кажуть, перед авіатрощею L-410 летів дуже низько. Після цього літак упав та задимівся.