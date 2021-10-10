Жінка повідомила виданню, що бачила незадовго до катастрофи літака у Мензелінську, що в Татарстані.

До теми У Татарстані зазнав катастрофи літак з парашутистами: 16 людей загинули

Літака летів дуже низько

Я почала фотографувати: літак низько, мені цікаво, я почала фотографувати. А чоловік каже: він падає,

– зазначила очевидиця.

Вона проїжджала з чоловіком повз заправку і побачила, як над землею низько летить якийсь борт. Тоді пара розвернулася та поїхала в ту сторону. Далі вони побачили задимлений літак і момент його падіння на землю.

Після інциденту жінка зателефонувала у швидку допомогу.

Катастрофа літака у Татарстані: що відомо

Вранці у Мензелінську, що в Татарстані, розбився літак L-410, на борту якого перебували 22 парашутистів і членів екіпажу.

У результаті інциденту загинули 16 людей, зокрема 2 пілотів. Вижити вдалося 6 людям, однак один із поранених у дуже важкому стані.

Парашутист, якому вдалося врятуватися, розповів, що спричинила катастрофу проблема у двигуні.

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