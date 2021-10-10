Женщина сообщила изданию, что видела незадолго до катастрофы самолет в Мензелинске, что в Татарстане.
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Самолет летел очень низко
Я начала фотографировать: самолет низко, мне интересно, я начала фотографировать. А муж говорит: он падает,
– отметила очевидец.
Она проезжала с мужем мимо заправки и увидела, как над землей низко летит какой-то борт. Тогда пара развернулась и поехала в ту сторону. Далее они увидели задымленный самолет и момент его падения на землю.
После инцидента женщина позвонила в скорую помощь.
Катастрофа самолета в Татарстане: что известно
- Утром в Мензелинске, что в Татарстане разбился самолет L-410, на борту которого находились 22 парашютиста и члены экипажа.
- В результате инцидента погибли 16 человек, в том числе 2 пилотов. Выжить удалось 6 людям, однако один из раненых в очень тяжелом состоянии.
- Парашютист, которому удалось спастись, рассказал, что причиной катастрофы стала проблема в двигателе.
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