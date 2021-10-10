В аварии самолета в Татарстане 30-летнему Дмитрию Дербишеву удалось выжить. Он рассказал, что привело к катастрофе.

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По словам Дербишева, трагедию вызвала проблема с двигателем. Самолет не успел подняться на необходимую высоту. Парашютист заверил, что пилоты действовали в соответствии с инструкциями.

Сейчас мужчина в больнице, его осматривают. Он добавил, что сильной боли при падении авиалайнера не почувствовал.

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Утром в Мензелинске, в Татарстане разбился самолет L-410, на борту которого находились 22 парашютистов и членов экипажа.

В результате инцидента, по предварительной информации, погибли 16 человек, в том числе 2 пилотов. Выжить удалось 6 людям, один из раненых в очень тяжелом состоянии.

На месте аварии продолжают работать экстренные службы.

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Текст сообщения телеграмму Mash:

Это 30-летний Дмитрий Дербишев – парашютист, один из выживших при крушении самолета Л-410.

Он рассказал нам, что проблема была в двигателе. Самолет не успел подняться на нужную высоту. Пилоты действовали по инструкции. Сейчас Дмитрий на рентгене. Он говорит, что сильной боли при падении он не почувствовал.