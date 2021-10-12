Кроме того, известно о по меньшей мере 2 пострадавших. Их госпитализировали с ожогами.

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В мгновение падения самолет ударился о заднюю часть дома. Как следствие, пострадало еще 2 здания, а также – грузовик и пожарный гидрант.

Одним из погибших оказался водитель грузовика – это работник компании UPS. Информации о второй жертве пока нет.

Реакция UPS

Пресс-служба компании подтвердила, что погибший был их сотрудником. Близким мужчины выразили соболезнования.

Мы убиты горем из-за потери нашего сотрудника и выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям,

– говорится в сообщении.

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