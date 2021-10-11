Что известно об авиакатастрофе

Авиакатастрофа произошла в горном районе Зибенгебирге. По информации полиции Бонна, на месте трагедии нашли тела двух людей. Там работают спасатели.

Важно Авиакатастрофа с парашютистами в Татарстане: назвали вероятную причину трагедии

Место катастрофы расположено у руин крепости Ловенбург посреди леса. Причины падения самолета пока неизвестны. Однако утром в Зибенгебирге было туманно. Это не редкость в этом регионе в октябре.

Обратите внимание! Эксперты Федерального бюро по расследованию авиакатастроф Брауншвейга на месте событий пытаются выяснить причину катастрофы.

Авиакатастрофы в мире: последние новости