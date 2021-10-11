Что известно об авиакатастрофе
Авиакатастрофа произошла в горном районе Зибенгебирге. По информации полиции Бонна, на месте трагедии нашли тела двух людей. Там работают спасатели.
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Место катастрофы расположено у руин крепости Ловенбург посреди леса. Причины падения самолета пока неизвестны. Однако утром в Зибенгебирге было туманно. Это не редкость в этом регионе в октябре.
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