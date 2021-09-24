Поисково-спасательную операцию начали только утром 24 сентября, когда начало всходить солнце.

Важно Авиакатастрофа без единого спасенного: в России исследовали обломки Ан-26

Длительное время спасатели ничего не знали о судьбе людей, ведь вертолет исчез в труднодоступной местности. Ранее стало известно, что в районе горы Острой на Камчатке вертолет Ка-27 совершил жесткую посадку. До этого его экипаж перестал выходить на связь.

Обломки вертолета обнаружили на высоте примерно 950 метров над уровнем моря. Синоптики рассказали, что погодные условия в ночь на пятницу, 24 сентября, были хорошими, однако облака, возможно, закрывали вершину горы высотой около одной тысячи метров.

По предварительной информации, на борту могли находиться сотрудники авиационного отряда ФСБ, выполнявшие тренировочный полет.

На Камчатке нашли обломки вертолета ФСБ: смотрите видео

Это уже не первая авиакатастрофа с вертолетами в России