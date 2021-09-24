Пошуково-рятувальну операцію почали лише зранку 24 вересня, коли почало сходити сонце.

Важливо Авіатроща без жодного врятованого: у Росії дослідили уламки Ан-26

Тривалий час рятувальники нічого не знали про долю людей, адже вертоліт зник у важкодоступній місцевості. Раніше стало відомо, що в районі гори Гострої на Камчатці вертоліт Ка-27 здійснив жорстку посадку. До цього його екіпаж перестав виходити на зв'язок.

Уламки вертольота виявили на висоті приблизно 950 метрів над рівнем моря. Синоптики розповіли, що погодні умови у ніч на п'ятницю, 24 вересня, були хорошими, проте хмари, можливо, закривали вершину гори висотою близько однієї тисячі метрів.

Попередньо, на борту могли перебувати співробітники авіаційного загону ФСБ, які виконували тренувальний політ.

На Камчатці знайшли уламки вертольоту ФСБ: дивіться відео

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