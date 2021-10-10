В крушения погибли два пилота: Михаил Беляев и Александр Зыков.
Все здесь В Татарстане разбился самолет с парашютистами: 16 человек погибли
Список погибших:
- Михаил Беляев: пилот, 60 лет
- Александр Зыков: пилот, 61 год;
- Ольга Минибаев;
- Павел Музыченко
- Динар Давлетгареев;
- Андрей Тимофеев;
- Дмитрий Филина;
- Денис Прохоров;
- Сергей Кузенко;
- Ксения Самигуллин, прыгала в тандеме;
- Олег Кобеляцкий;
- Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме;
- Игорь Алексеев
- Александр Цивинский, прыгал в тандеме;
- Равиль Шарафутдинов
- Виктория Соловьева, прыгала в тандеме.
Список пострадавших:
- Дмитрий Дербишев;
- Владимир Зеленин, в тяжелом состоянии;
- Вячеслав Пискунов;
- Денис Яковлев;
- Александр Еремин;
- Вадим Фахрутдинов.
Один из родственников приняли за потерпевшего
Отметим, что ранее сообщили про 7 человек, которых якобы спасли после крушения. Однако эту информацию опровергли, с пострадавшим перепутали родственника человека, который был на борту. Мужчине на месте трагедии стало плохо и его увезли в больницу, где и зачислили в список травмированных.
Смотрите видео с места катастрофы:
К теме В сети показали пилотов разбившегося в Татарстане
Что известно о катастрофе L-410
- Самолет вылетел из Мензелинска утром 10 октября и сразу перестал выходить на связь.
- Он совершил жесткую посадку всего в нескольких километрах от аэродрома.
- Очевидцы говорят, что перед крушения самолет летел низко над деревьями.
- Окончательную причину трагедии пока не назвали.