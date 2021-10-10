В крушения погибли два пилота: Михаил Беляев и Александр Зыков.

Все здесь В Татарстане разбился самолет с парашютистами: 16 человек погибли

Список погибших:

Михаил Беляев: пилот, 60 лет

Александр Зыков: пилот, 61 год;

Ольга Минибаев;

Павел Музыченко

Динар Давлетгареев;

Андрей Тимофеев;

Дмитрий Филина;

Денис Прохоров;

Сергей Кузенко;

Ксения Самигуллин, прыгала в тандеме;

Олег Кобеляцкий;

Ильнар Гайфуллин, прыгал в тандеме;

Игорь Алексеев

Александр Цивинский, прыгал в тандеме;

Равиль Шарафутдинов

Виктория Соловьева, прыгала в тандеме.

Список пострадавших:

Дмитрий Дербишев;

Владимир Зеленин, в тяжелом состоянии;

Вячеслав Пискунов;

Денис Яковлев;

Александр Еремин;

Вадим Фахрутдинов.

Один из родственников приняли за потерпевшего

Отметим, что ранее сообщили про 7 человек, которых якобы спасли после крушения. Однако эту информацию опровергли, с пострадавшим перепутали родственника человека, который был на борту. Мужчине на месте трагедии стало плохо и его увезли в больницу, где и зачислили в список травмированных.

Смотрите видео с места катастрофы:

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