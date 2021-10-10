У авіатрощі загинули два пілоти: Михайло Бєляєв та Олександр Зиков.

Все тут У Татарстані зазнав катастрофи літак з парашутистами: 16 людей загинули

Список загиблих:

Михайло Бєляєв: пілот, 60 років;

Олександр Зиков: пілот, 61 рік;

Ольга Мінібаєва;

Павло Музиченко;

Динар Давлетгарєєв;

Андрій Тимофєєв;

Дмитро Філіна;

Денис Прохоров;

Сергій Кузенко;

Ксенія Самігулліна, стрибала в тандемі;

Олег Кобеляцький;

Ільнар Гайфуллін, стрибав в тандемі;

Ігор Алексєєв;

Олександр Цивінський, стрибав в тандемі;

Равіль Шарафутдінов;

Вікторія Соловйова, стрибала в тандемі.

Список потерпілих:

Дмитро Дербишев;

Володимир Зеленін, у важкому стані;

В'ячеслав Піскунов;

Денис Яковлєв;

Олександр Єрьомін;

Вадим Фахрутдінов.

Одного з родичів сприйняли за потерпілого

Зазначимо, що раніше повідомили про 7 осіб, яких начебто врятували після авіатрощі. Проте цю інформацію спростували, з постраждалим переплутали родича людини, що була на борту. Чоловіку на місці трагедії стало погано і його повезли до лікарні, де й зарахували у список травмованих.

Дивіться відео з місця катастрофи:

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