У авіатрощі загинули два пілоти: Михайло Бєляєв та Олександр Зиков.
Все тут У Татарстані зазнав катастрофи літак з парашутистами: 16 людей загинули
Список загиблих:
- Михайло Бєляєв: пілот, 60 років;
- Олександр Зиков: пілот, 61 рік;
- Ольга Мінібаєва;
- Павло Музиченко;
- Динар Давлетгарєєв;
- Андрій Тимофєєв;
- Дмитро Філіна;
- Денис Прохоров;
- Сергій Кузенко;
- Ксенія Самігулліна, стрибала в тандемі;
- Олег Кобеляцький;
- Ільнар Гайфуллін, стрибав в тандемі;
- Ігор Алексєєв;
- Олександр Цивінський, стрибав в тандемі;
- Равіль Шарафутдінов;
- Вікторія Соловйова, стрибала в тандемі.
Список потерпілих:
- Дмитро Дербишев;
- Володимир Зеленін, у важкому стані;
- В'ячеслав Піскунов;
- Денис Яковлєв;
- Олександр Єрьомін;
- Вадим Фахрутдінов.
Одного з родичів сприйняли за потерпілого
Зазначимо, що раніше повідомили про 7 осіб, яких начебто врятували після авіатрощі. Проте цю інформацію спростували, з постраждалим переплутали родича людини, що була на борту. Чоловіку на місці трагедії стало погано і його повезли до лікарні, де й зарахували у список травмованих.
Дивіться відео з місця катастрофи:
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Що відомо про катастрофу L-410
- Літак вилетів з Мензелінська вранці 10 жовтня і одразу перестав виходити на зв'язок.
- Він здійснив жорстку посадку всього за кілька кілометрів від аеродрому.
- Очевидці кажуть, що перед авіатрощею літак летів низько над деревами.
- Остаточну причину трагедії поки не назвали.