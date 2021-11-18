Небезпечний інцидент стався на заході Греції – поблизу міста Андравіда. Саме там проводили військові навчання.

Раніше Уламки розкидало на сотні метрів: у Німеччині розбився вертоліт – є загиблі

Причина авіатрощі – наразі невідома

Офіційно причину катастрофи поки не повідомили. Військові інформують, що пілот перебуває у безпеці, з ним все гаразд. Грецькі ЗМІ пишуть, що він встиг катапультуватись за секунди до авіатрощі.

Також медіа повідомляють, що F-16 розбився незадовго до того, як мав приземлитись на півострові Пелопоннес.

Що відомо про військову базу Андравіда Це військовий аеродром, який використовують збройні сили Греції. Створення бази почалось у 1955 році.

Дивіться на карті, де розбився винищувач:

Коротко про останні авіакатастрофи у світі: