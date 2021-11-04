Про це повідомив глава іркутського регіону Ігор Кобзєв. Він розповів, що катастрофа забрала життя генерального директора авіакомпанії Юрія Володіна та його першого заступника Олега Вишнева.
Важливо Літак став некерованим, – ЗМІ назвали ймовірну причину катастрофи Ан-12 у Росії
Відомо, що загалом на борту Ан-12 перебували:
- 3 громадяни Білорусі;
- 2 українців;
- 2 росіян.
Командир мав великий досвід
Командир мав наліт понад 12 тисяч годин. Серед них на літаку типу АН-12 – понад 7 тисяч. Також зазначили, що вантажу на борту не було. До речі, у телеграм-каналі SHOT стверджували, що один із загиблих українців був другим пілотом.
Що відбувається на місці авіакатастрофи: дивіться відео
Що відомо про авіакатастрофу
- 3 листопада, літак білоруської компанії "Гродноавіа", який повертався після перевезення продуктів на Чукотку, зник з радарів на підльоті до Іркутська.
- Після падіння літак спалахнув. Ймовірно, люди загинули у пожежі. Місце аварії перетворилось на згарище. На місці ще працюють пожежники й рятувальники.
- За деякими даними, причиною аварії могло стати зледеніння керма висоти та елементів механізації крила.