Про це повідомив глава іркутського регіону Ігор Кобзєв. Він розповів, що катастрофа забрала життя генерального директора авіакомпанії Юрія Володіна та його першого заступника Олега Вишнева.

Важливо Літак став некерованим, – ЗМІ назвали ймовірну причину катастрофи Ан-12 у Росії

Відомо, що загалом на борту Ан-12 перебували:

3 громадяни Білорусі;

2 українців;

2 росіян.

Командир мав великий досвід

Командир мав наліт понад 12 тисяч годин. Серед них на літаку типу АН-12 – понад 7 тисяч. Також зазначили, що вантажу на борту не було. До речі, у телеграм-каналі SHOT стверджували, що один із загиблих українців був другим пілотом.

Що відбувається на місці авіакатастрофи: дивіться відео

Що відомо про авіакатастрофу