Об этом сообщил глава иркутского региона Игорь Кобзев. Он рассказал, что катастрофа унесла жизни генерального директора авиакомпании Юрия Володина и его первого заместителя Олега Вишнева.

Важно Самолет стал неуправляемым, – СМИ назвали вероятную причину катастрофы Ан-12 в России

Известно, что всего на борту Ан-12 находились:

  • 3 граждан Беларуси;
  • 2 украинцев;
  • 2 россиян.

Командир имел большой опыт

Командир имел налет более 12 тысяч часов. Среди них на самолете типа АН-12 – более 7 тысяч. Также отметили, что груза на борту не было. Кстати, в телеграм-канале SHOT утверждали, что один из погибших украинцев был вторым пилотом.

Что происходит на месте авиакатастрофы: смотрите видео

Что известно об авиакатастрофе

  • 3 ноября самолет белорусской компании "Гродноавиа", который возвращался после перевозки продуктов на Чукотку, пропал с радаров на подлете к Иркутску.
  • После падения самолет вспыхнул. Вероятно, люди погибли в пожаре. Место аварии превратилось в пепелище. На месте еще работают пожарные и спасатели.
  • По некоторым данным, причиной аварии могло стать оледенение руля высоты и элементов механизации крыла.