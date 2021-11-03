Зазначається, що після падіння повітряне судно загорілося, це й призвело до смерті екіпажу. Після гасіння пожежі на місці виявили рештки п'яти осіб, інші тіла наразі шукають.

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За уточненими даними, загинули семеро людей. Після зіткнення із землею літак охопило полум'я. Люди загинули у вогні,

– пишуть росЗМІ.

Повідомляють також, що розпізнати останки без експертизи неможливо. Російське МНС інформує, що рятувальники о 15:51 повністю ліквідували займання на місці авіакатастрофи.

Що ще відомо аварію

Ан-12 зник з радарів за 7 кілометрів від Іркутська в районі села Пивоваріха.

У момент аварії на борту повітряного судна перебувало семеро людей.

Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно", летів з Якутська до Іркутська.

Зверніть увагу! Олег Ніколенко наголосив, що МЗС перевіряє інформацію про перебування громадян України на борту. В телеграм-каналі SHOT вказують, що у літаку летіти два українці.

У Росії розбився Ан-26 / Фото з телеграм-каналу SHOT