Зазначається, що після падіння повітряне судно загорілося, це й призвело до смерті екіпажу. Після гасіння пожежі на місці виявили рештки п'яти осіб, інші тіла наразі шукають.
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За уточненими даними, загинули семеро людей. Після зіткнення із землею літак охопило полум'я. Люди загинули у вогні,
– пишуть росЗМІ.
Повідомляють також, що розпізнати останки без експертизи неможливо. Російське МНС інформує, що рятувальники о 15:51 повністю ліквідували займання на місці авіакатастрофи.
Що ще відомо аварію
- Ан-12 зник з радарів за 7 кілометрів від Іркутська в районі села Пивоваріха.
- У момент аварії на борту повітряного судна перебувало семеро людей.
- Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно", летів з Якутська до Іркутська.
У Росії розбився Ан-26 / Фото з телеграм-каналу SHOT