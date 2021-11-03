За даними різних джерел, на борту літака були громадяни Білорусі, України та Росії. Однак МЗС України поки цього не підтверджує.

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Інформацію поки перевіряють

Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу розповів, що інформацію про українців на борту поки що уточнюють.

Станом на зараз ми перевіряємо цю інформацію,

– заявив Ніколенко.

За даними російських ЗМІ, рятувальники уже знайшли тіла 5 людей, які були на борту літака АН-12.

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