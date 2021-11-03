За даними різних джерел, на борту літака були громадяни Білорусі, України та Росії. Однак МЗС України поки цього не підтверджує.
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Інформацію поки перевіряють
Речник МЗС України Олег Ніколенко в коментарі 24 каналу розповів, що інформацію про українців на борту поки що уточнюють.
Станом на зараз ми перевіряємо цю інформацію,
– заявив Ніколенко.
За даними російських ЗМІ, рятувальники уже знайшли тіла 5 людей, які були на борту літака АН-12.
Аварія АН-12 в Росії: головне
- 3 листопада 2021 року білоруський літак АН-12 зник з радарів біля Російського Іркутська.
- За попередніми даними літак загорівся у повітрі, через що і вправ на землю.
- Літак належав білоруській авіакомпанії "Гродно", летів з Якутська до Іркутська.