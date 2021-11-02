Усі жертви катастрофи – члени екіпажу. Серед загиблих – двоє громадян Росії.

Раніше Під Москвою розбився легкомоторний літак: відео з місця катастрофи

Літак розбився незабаром після зльоту

Літак належав компанії Optimum Aviation Ltd. За інформацією представника аеропорту Південного Судану, трагедія сталась незабаром після зльоту.

Повітряне судно перевозило пальне

Повітряне судно прямувало з міжнародного аеропорту Джуба в округ Мабан, що на півночі країни. Вантажем Ан-26 було пальне. Наразі незрозуміло, що саме стало причиною трагедії.

Літак розбився у столиці Південного Судану / Фото AP

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