Все жертвы катастрофы – члены экипажа. Среди погибших – двое граждан России.

Ранее Под Москвой разбился легкомоторный самолет: видео с места катастрофы

Самолет разбился вскоре после взлета

Самолет принадлежал компании Optimum Aviation Ltd. По информации представителя аэропорта Южного Судана, трагедия произошла вскоре после взлета.

Воздушное судно перевозило топливо

Воздушное судно направлялось из международного аэропорта Джуба в округ Мабан, что на севере страны. Грузом Ан-26 было горючее. Пока непонятно, что именно стало причиной трагедии.



Самолет разбился в столице Южного Судана / Фото AP

Смотрите на карте, где расположена Джуба:

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