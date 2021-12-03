Военный самолет выполнял задание
Все члены экипажа погибли. Об этом сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.
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Самолет упал во время выполнения задания в прибрежной зоне. Известно, что служащие разыскивали яхту, которая накануне исчезла в море.
Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двоих его товарищей среди обломков самолета, которым они летели,
– рассказал президент.
Спасательной операцией руководит лично министр Монрой, потерявший сына Херардо Мартино. Букеле выразил чиновнику искренние соболезнования.
Последние авиакатастрофы в мире
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Полный текст публикации Наиба Букеле в твиттере:
Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра обороны и двоих его товарищей среди обломков самолета, которым они летели.
Министр лично руководит спасательной операцией, несмотря на его боль.