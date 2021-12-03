Военный самолет выполнял задание

Все члены экипажа погибли. Об этом сообщил президент Сальвадора Наиб Букеле.

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Самолет упал во время выполнения задания в прибрежной зоне. Известно, что служащие разыскивали яхту, которая накануне исчезла в море.

Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра и двоих его товарищей среди обломков самолета, которым они летели,

– рассказал президент.

Спасательной операцией руководит лично министр Монрой, потерявший сына Херардо Мартино. Букеле выразил чиновнику искренние соболезнования.

Последние авиакатастрофы в мире

30 ноября в Азербайджане во время выполнения учебных полетов упал военный вертолет. Среди экипажа были и погибшие, и раненые. Точное количество пострадавших неизвестно.

В Центральноафриканской республике утром 22 ноября упал вертолет, на борту которого находились российские наемники из ЧВК "Вагнера". На видео с места происшествия видно, как двое мужчин выбрались с вертолета, упавшего в реку. Само же воздушное судно затонуло.

В Греции во время военных учений разбился истребитель. По данным СМИ, пилот успел катапультироваться за секунду до катастрофы.

На западе Германии в октябре произошло крушение вертолета Robinson R44.

Полный текст публикации Наиба Букеле в твиттере:

Вооруженные силы Сальвадора нашли тело сына министра обороны и двоих его товарищей среди обломков самолета, которым они летели.

Министр лично руководит спасательной операцией, несмотря на его боль.