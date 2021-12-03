Як повідомив дипломат, він повертався із Стокгольма в Ригу. Причиною інциденту стала погана видимість та снігопад, ніхто з пасажирів, за його словами, не постраждав.

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Незабутній тиждень: повертаючись до Риги зі Стокгольму, літак з'їхав із злітної смуги. Спасибі працівникам airBaltic, пожежникам та рятувальникам за швидкі дії, спокій та професіоналізм! Наскільки зрозумів, нічого серйозного ні з ким не сталося,

– поділився міністр.



На місці інциденту працюють рятувальники та інші служби / Фото з фейсбука Едгара Ринкевича

В авіакомпанії кажуть, що смуга зараз закрита. На місці пригоди працюють пожежні, швидка і працівники компанії.

Інциденти з літаками через негоду

22 листопада в Одесі ввечері з'явився густий туман, через який значно погіршилася видимість. Це стало причиною порушення роботи одеського аеропорту. Щонайменше 5 бортів не змогли відлетіти чи приземлитися.

Двом літакам авіакомпанії Ryanair 6 листопада довелося залишати пасажирів в аеропорту Бухареста. Повітряні судна повернулися в Україну пустими сильний туман.

Важливо! Вночі і зранку 3 грудня у Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях випав сильний сніг. Рятувальники попереджали про І рівень небезпечності, жовтий. Окрім значних опадів, прогнозували й налипання мокрого снігу, хуртовини й ожеледицю на дорогах. Карпати негода також не оминула, у регіоні визначили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.